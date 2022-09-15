Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.

"Як виявилося, четверо дівчат і хлопець, перебували у підвалі уже 7 днів, вони розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого закрили у підвалі. Зараз діти в безпеці", - зауважили в ДПСУ.

13 вересня стало відомо, що росіяни влаштували катівню в підвалі Балаклії на Харківщині.

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