На Харківщині росіяни підірвали дамбу на річці Оскол, підтопило частину однойменного села. Вода дійшла до Святогорська на Донеччині

Про це Суспільному повідомив голова Оскільської громади Геннадій Загоруйко.

"Село Оскіл розділене навпіл річкою, правобережна його частина тимчасово окупована російськими військами. Село постійно перебуває під обстрілами, евакуювати людей з правого берега або доставити туди допомогу можливості немає", - сказав він.



На тому березі, за даними голови громади, можуть залишатися близько 2 тис. людей.

За словами Загоруйка, якщо руйнування будуть більшими, може зачепити інші села.



Видання "Новини Донбасу" повідомляє, що через прорив дамби розилилась і річка Сіверський Донецьк.



Вона вже дійшла до Студенки та Святогірська.



