На Харківщині росіяни вбили 10-річну дитину, поранили її дідуся та бабусю
На Харківщині 25 лютого російський снайпер убив 10-річну дівчинку, а під час повторного обстрілу були поранені її дідусь і бабуся
Про це повідомили в телеграмі МВС.
Село Новий Бурлук 24 лютого опинилося під окупацією. За словами місцевих, росіяни оселялись у їхніх будинках, відбирали автомобілі, забирали домашню худобу, їжу, мародерили й убивали.
Дідусь убитої 10-річної дівчинки Микола Ківшара розповів, що до початку повномасштабної війни вона з батьками жила в Харкові. До села дитину перевезли, тому що вважали це безпечнішим. Разом із дідусем 25 лютого дівчинка поїхала до магазину за бабусею. У цей час російський снайпер прострелив їхню автівку. Куля влучила в дитину та пройшла наскрізь.
Дорогою до лікарні Чугуєва родина знову потрапила під російський обстріл. Дівчинка загинула, а дідусь і бабуся отримали поранення. Чоловік ніс тіло онуки до найближчого села. Спершу він поховав її на подвір'ї власного будинку, а потім перепоховав на кладовищі.
Поліція розслідує вбивство дитини російським снайпером.
- Станом на 21 жовтня російські окупанти вбили 429 дітей і поранили понад 817 від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
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