Про це повідомили в телеграмі МВС.

Село Новий Бурлук 24 лютого опинилося під окупацією. За словами місцевих, росіяни оселялись у їхніх будинках, відбирали автомобілі, забирали домашню худобу, їжу, мародерили й убивали.

Дідусь убитої 10-річної дівчинки Микола Ківшара розповів, що до початку повномасштабної війни вона з батьками жила в Харкові. До села дитину перевезли, тому що вважали це безпечнішим. Разом із дідусем 25 лютого дівчинка поїхала до магазину за бабусею. У цей час російський снайпер прострелив їхню автівку. Куля влучила в дитину та пройшла наскрізь.

Дорогою до лікарні Чугуєва родина знову потрапила під російський обстріл. Дівчинка загинула, а дідусь і бабуся отримали поранення. Чоловік ніс тіло онуки до найближчого села. Спершу він поховав її на подвір'ї власного будинку, а потім перепоховав на кладовищі.

Поліція розслідує вбивство дитини російським снайпером.

Станом на 21 жовтня російські окупанти вбили 429 дітей і поранили понад 817 від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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