Кількість убитих росіянами дітей за час повномасштабної війни проти України зросла до 429
Російські окупанти вбили 429 дітей і поранили понад 817 від початку повномасштабного вторгнення в Україну
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 21 жовтня 2022 року більше ніж 1246 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 429 дітей загинуло та понад 817 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 417, Харківській - 259, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.
Стало відомо, що внаслідок російського обстрілу Липців на Харківщині 15 березня загинув 5-річний хлопчик.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти. 326 з них зруйновано повністю", - зауважили ювенальні прокурори.
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