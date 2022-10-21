Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 21 жовтня 2022 року більше ніж 1246 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 429 дітей загинуло та понад 817 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, адже їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 417, Харківській - 259, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.

Стало відомо, що внаслідок російського обстрілу Липців на Харківщині 15 березня загинув 5-річний хлопчик.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти. 326 з них зруйновано повністю", - зауважили ювенальні прокурори.

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