На Харківщині росіяни за добу поранили трьох людей, зокрема дитину
На Харківщині 5 - 6 липня росіяни поранили трьох людей, обстріляли будинки, школу, адмінбудівлю й поле
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
"Близько 01 год росіяни нанесли удар в Основ’янському районі, влучили по відкритій території. У Новобаварському - в адмінбудівлю, зруйновано частину приміщення. У Київському районі через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу, що на фото", - зауважив він.
Упродовж доби окупанти накрили вогнем Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Унаслідок цього горіли житлові будинки, відкриті території, поле із пшеницею.
"За добу по області постраждали 3 осіб: 2 - Чугуївський район, серед них - дитина 1 рік та 11 місяців та чоловік 64 років. Без госпіталізації. Чоловік 50 років госпіталізований із Гусарівки", - наголосив Олег Синєгубов.
Українські захисники утримують позиції. Наступальні операції РФ безуспішні.
- 4 липня ЗСУ на Харківщині знищили особовий склад, бронетехніку та склад боєприпасів окупанта.
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