Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Близько 01 год росіяни нанесли удар в Основ’янському районі, влучили по відкритій території. У Новобаварському - в адмінбудівлю, зруйновано частину приміщення. У Київському районі через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу, що на фото", - зауважив він.

Упродовж доби окупанти накрили вогнем Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Унаслідок цього горіли житлові будинки, відкриті території, поле із пшеницею.

"За добу по області постраждали 3 осіб: 2 - Чугуївський район, серед них - дитина 1 рік та 11 місяців та чоловік 64 років. Без госпіталізації. Чоловік 50 років госпіталізований із Гусарівки", - наголосив Олег Синєгубов.

Українські захисники утримують позиції. Наступальні операції РФ безуспішні.

4 липня ЗСУ на Харківщині знищили особовий склад, бронетехніку та склад боєприпасів окупанта.

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