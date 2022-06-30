Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Упродовж 29 червня росіяни обстрілювали інфраструктуру Індустріального, Основ‘янського й Немишлянського районів Харкова. У ніч на 30 червня вони запустили крилаті ракети по об‘єктах Індустріального й Основ‘янського районів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Від ударів також пошкоджено будинки в Безлюдівці, проти поранень ніхто не отримав.

За добу росіяни накрили вогнем Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. Унаслідок обстрілу Малинівки з реактивних систем залпового вогню було поранено 5 людей, зокрема 11-річну дитину. Були влучання в території приватних будинків. У Золочеві обстріли пошкодили 6 будинків і залізничну станцію Одноробівка.

"Загалом за добу внаслідок російської агресії поранення отримали 6 цивільних.

Ізюмський район - 1 людина; Чугуївський - 5 людей, серед них госпіталізована дитина 11 років, стан дівчинки - середній. На жаль, чоловік 55 років загинув в Ізюмському районі", - наголосив очільник ОВА.

На Харківщині тривають активні бої. На Харківському напрямку росіяни ведуть оборонні бої, намагаючись стримати ЗСУ.

"Ворог веде обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях наших військових та по мирних містах і селах. Завдає авіаударів. Наші захисники придушили спробу штурмових дій ворога в районі Дементіївки. Зазнавши втрат, окупанти війдійшли. В районі Ізюма ворог проводить перегрупування своїх сил та веде оборонні бої", - додав Олег Синєгубов.

29 червня РФ активно обстрілювала Харківську область з танків, мінометів та реактивної артилерії.

29 червня Інститут дослідження війни повідомив, що російські війська продовжують наступ на Харківщині, використовуючи бойовий потенціал Росії для незначних здобутків.

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