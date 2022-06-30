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Головна війна з Росією Відведення армії РФ на інші напрямки може прискорити завершення російського наступу на Донбасі, - ISW

Відведення армії РФ на інші напрямки може прискорити завершення російського наступу на Донбасі, - ISW

30 червня, 2022 четвер
03:47
війна з Росією На фото бойові дії на Харківщині

Російські війська продовжують наступ на Харківщині використовуючи бойовий потенціал Росії для незначних здобутків. Перекидання підрозділів РФ може пришвидшити завершення активного російського наступу на Донбасі

Такі свідчення опублікував Інститут дослідження війни - ISW

"Російські наступальні операції навколо Харкова витрачають обмежений бойовий потенціал Росії для вкрай обмежених здобутків. Відведення російської наступальної бойової сили на другорядні театри в Україні може прискорити кульмінацію наступальних операцій Росії на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

В ISW повідомляють, що російські війська 29 червня провели штурм Дементіївки, приблизно за 15 км на північ від Харкова. Окупанти заявили, що наступ був успішним, але голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що українські війська відбили напад.

За словами аналітиків, бойові дії на Харківщині свідчать про те, що кремль все ще має територіальні амбіції за межами Донбасу. 

"Постійні бої за контроль над такими населеними пунктами на північ від Харкова наводять на думку про те, що, хоча кремль стверджує, що віддає пріоритет захопленню Донбасу, він також прагне встановити контроль над українською територією за межами Донецької та Луганської областей", - додають в ISW.

  • 29 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на деяких територіях Білорусі можуть провести мобілізацію населення.

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