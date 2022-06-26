На Харківщині росіяни за добу вбили одну людину й поранили ще сімох
На Харківщині 25 - 26 червня росіяни вбили жінку, поранили сімох людей, обстріляли будинки, лікарню, гаражі
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
"Вночі окупанти знову обстрілювали житлові райони Харкова, зокрема Немишлянський та Холодногірський райони. І виключно цивільну інфраструктуру. Що свідчить про черговий терор проти мирного населення. Унаслідок обстрілів горіли балкони квартир багатоповерхівок, автомобілі, гаражі.", - наголосив він.
Близько 23:00 росіяни завдали ракетного удару по двоповерхівці в Холодногірському районі Харкова, унаслідок чого двох людей ушпиталили з вибуховими травмами.
Також окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський райони. Унаслідок ворожого вогню були пошкоджені житлові будинки, горіли господарські споруди, гаражі й автомобілі.
"Загалом за добу по області внаслідок російської агресії 7 осіб отримали поранення та госпіталізовані до медичних установ: Харків - 3 людини, Ізюмський район - 4 особи. У Богодухівському районі, на жаль, загинула жінка 79 років", - зауважив очільник ОВА.
Найгарячішим на Харківщині залишається Ізюмський напрямок. Окупанти намагаються втримати раніше зайняті позиції.
"Наші Збройні Сили щзодня мінусують особовий склад та техніку окупантів. Бійці мотивовані та готові і надалі захищати жителів Харківщини від російських окупантів!" - зазначив Олег Синєгубов.
- У ніч з 25 на 26 червня в Харкові пролунали потужні вибухи. Окупанти обстріляли будинки, автівки, медзаклад. Із-під завалів рятувальники дістали двох людей.
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