На Харківщині росіяни зруйнували 4019 будинків за час повномасштабної війни проти України
На Харківщині за час повномасштабного вторгнення в Україну окупанти зруйнували 4019 будинків і 427 навчальних установ
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
"Окупанти продовжують хаотичні обстріли нашої області, тероризуючи мирне населення. Всі ми бачили наслідки нічних ударів: зруйновані будинки та заклад медицини, пожежі та кількаметрові вирви від ракет", - зазначив він.
Росіяни обстрілють Харківщину з реактивних систем залпового вогню, завдають ракетних ударів по житлових районах і цивільних об‘єктах.
"На сьогодні російська агресія зруйнувала 4019 житлових будинків Харківщини, 97 медичних закладів, 427 навчальних установ, 62 заклади культури, 12 промислових підприємств", - зауважив Олег Синєгубов.
Він показав фото зруйнованого спорткомплексу Харківського політехнічного інституту. До повномасштабної війни тут щодня тренувалася понад тисяча дітей і студентів.
"Жодного дня не минуло без ударів окупантів по Харківщині! Тож не можемо дозволити собі розслабитися, кожне ігнорування тривоги - може коштувати життя. Просимо сьогодні без необхідності не перебувати на вулицях. Максимально знаходьтесь в укриттях. Бережіть себе та своїх близьких!" - наголосив очільник ОВА.
- 25 - 26 червня на Харківщині росіяни вбили жінку, поранили сімох людей, обстріляли будинки, лікарню, гаражі.
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