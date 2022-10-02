На Харківщині розмінували і прибрали понад 300 км доріг

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України

Із середини вересня на Харківщині вдалося розчистити 312 км доріг державного значення та комунальних вулиць Ізюма та Балаклії.

Як наголошують у Мінестерстві, обов'язковою умовою повернення нормального життя до звільнених від російських окупантів територій є розмінування та генеральне прибирання. Тому одразу за піротехніками ДСНС до робіт стають дорожники, передовсім провадячи роботи на тих маршрутах, які ведуть до міст та селищ регіону.

"Щоб якнайшвидше була змога доїхати волонтерам, медикам, комунальним службам, та довезти гуманітарні вантажі до людей, які місяцями перебували під окупацією ", - кажуть у відомстві.

Тут зазначають, що дорожники прибирають дороги від бруду, сміття, знищеної цивільної й військової техніки, розбирають блокпости окупантів, ремонтують дорожнє покриття, що було зруйноване внаслідок вибухів чи детонацій ворожих мін. І найголовніше – будують об'їздну дороги та тимчасові переправи поруч зі зруйнованими мостами. В області зокрема вже функціонує 5 таких переправ.

У проєкті бюджету-2023 на відновлення територій закладено 7 млрд грн, а на дороги - 38 млрд

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