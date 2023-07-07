На Харківщині скасували заборону на масові заходи у будівлях з укриттями
На Харківщині скасували заборону на масові й культурно-розважальні заходи. Віднині їх можна проводити в будівлях, оснащених спеціальними укриттями
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Так, на засіданні Ради оборони дозволили проводити масові заходи лише у приміщеннях, які відповідають нормам безпеки. Зокрема, це будівлі із наявними захисними спорудами.
"Під час засідання внесли пропозиції та вирішили, що відповідність приміщень усім нормам та порядок проведення мають погоджувати Нацполіція, ДСНС та Служба безпеки України", - написав Синєгубов.
При цьому заборона на масові заходи просто неба залишається.
"Заборона на проведення масових заходів із кількістю 50 і більше учасників на відкритому повітрі просто неба - залишається", - зазначив чиновник.
- На Харківщині також ухвалили рішення повернутись до очного навчання в закладах освіти, де є укриття.
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