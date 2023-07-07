На Харківщині повернуться до очного навчання в освітніх закладах, де є укриття
На Харківщині ухвалили рішення про повернення до очного навчання в освітніх закладах, де є спеціалізовані укриття та система оповіщення
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Щойно на засіданні Ради оборони ухвалили рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн навчання у закладах освіти. Офлайн навчання буде можливим лише за умови наявності в закладі освіти спеціалізованого укриття, що відповідає вимогам законодавства, готовності системи оповіщення тощо", - написав він.
За його словами, рішення Ради оборони стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої та вищої освіти.
"Наголошую, наявність спеціальних укриттів, що відповідають вимогам ДБН (державних будівельних норм, - ред.), готовність системи оповіщення, визначення шляхів евакуації, створення запасів води та медикаментів, проведення уроків безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги - є обовʼязковою вимогою", - заявив Синєгубов.
- 3 липня в МОН повідомили, що в Україні укриттями забезпечено 67,8% навчальних закладів.
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