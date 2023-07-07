Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Щойно на засіданні Ради оборони ухвалили рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн навчання у закладах освіти. Офлайн навчання буде можливим лише за умови наявності в закладі освіти спеціалізованого укриття, що відповідає вимогам законодавства, готовності системи оповіщення тощо", - написав він.

За його словами, рішення Ради оборони стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої та вищої освіти.

"Наголошую, наявність спеціальних укриттів, що відповідають вимогам ДБН (державних будівельних норм, - ред.), готовність системи оповіщення, визначення шляхів евакуації, створення запасів води та медикаментів, проведення уроків безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги - є обовʼязковою вимогою", - заявив Синєгубов.