В Україні укриттями забезпечено 67,8% навчальних закладів, – МОН
В Україні укриттями забезпечено 67,8% навчальних закладів. Таким чином понад половина учасників освітнього процесу може сховатись від російських дронів і ракет
Про це Укрінформу повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.
"За інформацією обласних, Київської міської військових адміністрацій, станом на середину червня 2023 року до освітнього процесу в очній формі навчання за показниками забезпеченості учасників освітнього процесу об'єктами фонду захисних споруд цивільного захисту готові 19 125 об’єктів (будівель) закладів освіти, що становить 67,81% від загальної кількості таких об'єктів та дозволяє забезпечити укриття 4 652,41 тис. учасників освітнього процесу (56,28%) у них", - сказав очільник МОН.
Він наголосив, що укриття є невід'ємною складовою навчального процесу. Школи, які не мають укриттів, навчаються онлайн.
Ситуація з укриттями в Україні
У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по Києву з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети біля зачиненого укриття загинуло три людини.
Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, на якому доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.
12 червня ДСНС повідомила, що в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - це близько 63 тис. об'єктів. З них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.
23 червня на засіданні РНБО було ухвалено рішення посилити відповідальність за неналежне утримання укриттів. 26 червня президент Зеленський своїм указом ввів у дію це рішення.
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