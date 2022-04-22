На Харківщині українські військові знищили багато окупантів, три російські РСЗВ і ППО, - ДПСУ

Про це повідомила Держприкордонслужба.



Прикордонники здобули інформацію про місця зосередження окупантів разом з артилерією й ППО в кількох населених пунктах Харківщини. Перевіривши відомості, їх передали українським військовим.



"Згодом по зазначених координатах було нанесено вогневе ураження. У підсумку знищено чимало орків, 3 одиниці РСЗВ та систему ППО", - зазначили в ДПСУ.



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