На Харківщині українські військові знищили багато окупантів, три російські РСЗВ і ППО, - ДПСУ
На Харківщині прикордонники передали ЗСУ дані про розміщення російських окупантів, ППО й артилерії, завдяки чому українські військові знищили росіян, три ворожі РСЗВ і систему протиповітряної оборони
Про це повідомила Держприкордонслужба.
Прикордонники здобули інформацію про місця зосередження окупантів разом з артилерією й ППО в кількох населених пунктах Харківщини. Перевіривши відомості, їх передали українським військовим.
"Згодом по зазначених координатах було нанесено вогневе ураження. У підсумку знищено чимало орків, 3 одиниці РСЗВ та систему ППО", - зазначили в ДПСУ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе