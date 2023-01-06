На Харківщині українські захисники стикаються з підготовленими окупантами, - офіцер Корсунов
На Харківщині проти України воюють досвідчені російські загарбники, які не тікають із поля бою та бережуть свою техніку
Про це повідомив офіцер Ізюмського батальйону
тероборони Юрій Корсунов у етері Еспресо.
"Саме на нашому напрямку ми стикаємося з досить підготовленими окупантами із числа так званих зеків, які вже набралися досвіду, і професійних російських військових. Досить нечасто трапляються випадки, коли вони тікають із позицій, а так б’ються до останнього", - наголосив він.
За словами Юрія Корсунова, українські військові знищують загарбників або беруть у полон уже поранених. Масових утеч із поля бою серед загарбників немає. Він зауважив, що триває принципове протистояння між українцями й росіянами.
"Вони (окупанти, - ред.) вже обережно ставляться до своєї техніки, колонами не пересуваються. Підходять тільки пішки, намагаються перегруповуватися пішки, підходять із далекої відстані, 3 - 4 км, щоб їхня техніка не потрапила під наш артобстріл", - зазначив військовий.
- 5 січня на Харківщині прикордонники знищили російський дрон із написом "Вертолет".
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