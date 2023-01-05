На Харківщині прикордонники знищили дрон російських окупантів з написом "Вертолёт"
Прикордонники на території Харківської області ліквідували безпілотник російських загарбників, на якому був напис "Вертолёт"
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
"Прикордонники на Харківщині знищили російський "вертолёт", - пише пресслужба.
Квадрокоптер російських окупантів українські захисники кордону відстежили над своїми позиціями.
Російський безпілотний літальний апарат коригував роботу танка, який обстрілював підрозділ прикордонників.
Дрон російських окупантів з написом "Вертолёт" бійці збили зі стрілецької зброї.
- 3 січня українська артилерія знищила базу окупантів у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. База знаходилась у місцевій тублікарні. У Генштабі підтвердили, що внаслідок ураження місця зосередження окупантів у Токмаку на Запоріжжі, втрати росіян склали 80 людей вбитими та пораненими.
- З початку повномасштабної війни і до 5 січня 2023 року РФ зазнала втрат в Україні, зокрема ліквідовано 109 720 загарбників, 3041 танк, 1844 безпілотники, 284 літаки та 271 гелікоптер.
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