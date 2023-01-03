SpaceX вивела на орбіту український наносупутник

3 січня 2023 року о 16:55 за київським часом з мису Канаверал компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту наносупутник PolyITAN-HP-30, який розробили науковці КПІ ім. Ігоря Сікорського до 30-річчя Незалежності України. Після виведення на заплановану орбіту наносупутник забезпечить реалізацію наукового експерименту з дослідження ефективності функціонування теплових труб різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

SpaceX також запустила український комерційний супутник EOS SAT-1. Це перший супутник власного сузір’я, яке створює EOSDA (глобальний постачальник аналітики супутникових зображень на основі штучного інтелекту).

ЗСУ розгромили базу окупантів у Токмаку

Українська артилерія знищила базу окупантів у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Йдеться про розташування російських військ у місцевій тублікарні. Відразу після "прильоту" до зруйнованої будівлі з’їхались швидкі, пожежники та техніка для розбирання завалів. У місцевих пабліках стверджують, що тіла вивозили КамАЗами.

За даними Генштабу ЗСУ, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу здійснили вогневе ураження 2 пунктів управління та 4 районів зосередження живої сили та військової техніки російських окупантів. Ще 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника завдала авіація Сил оборони України.

У Бєлгородській області пожежа на військовому об’єкті

У Новому Осколі у Бєлгородській області сталась масштабна пожежа. У місцевих телеграм-каналах публікують відео з величезними клубами диму та повідомляють про пожежу на військовому об’єкті. Пишуть також про звуки детонації боєкомплектів

Росіяни готують ґрунт для відведення військ з-під Бахмута

Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман припускає, що росіяни будуть відводити від Бахмута свої війська і припинять штурмові дії.

"Тому, що вони роблять одні й ті ж самі дії сто разів і, відповідно, постійно отримують той же самий результат. Тобто вони мали це визнати й нарешті про це сказали", – зазначив Гетьман.

На думку експерта, свідченням того, що РФ готується вивести війська від Бахмута свідчать слова Пригожина, який уже говорить про відсутність сил і що через ЗСУ вони не можуть добитися результату на Бахмутському напрямку.

Україна планує приєднатись до "клубу багатих країн"

Україна у 2023 році має намір стати асоційованим членом Організації економічного співробітництва та розвитку. Про це заявив голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер. За його словами, ОЕСР – це одна з найпрестижніших міжнародних економічних організацій, до якої входять 38 провідних світових держав.

"Вступ України до неї є не менш важливим, ніж до ЄС", – зазначив посадовець. За словами Кучера, інтеграція йде широкими кроками, тож Держрегуляторна служба робить усе можливе, аби вже цього року Україна стала асоційованим членом", – додав голова Державної регуляторної служби.

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