Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Військовий аналітик дав коментар щодо ситуації навколо Бахмута.



"Мої друзі, які там зараз перебувають, кажуть, що по всім ознакам видно, що росіяни не вірять у своє взяття Бахмута. Вони ще атакують, але це вже відбувається по інерції. П'ять місяців противник б'ється за це місто і не в змозі його взяти. Треба було якось виправдовуватися, тому побудували лінії оборони, однак Пригожин має щось сказати, бо далі навіть Чорнобаївка буде відпочивати, коли вони стільки місяців не можуть взяти одне не дуже велике місто", - зауважив аналітик.



Олексій Гетьман додав, що Пригожин вже говорить про відсутність сил і що через ЗСУ вони не можуть добитися результату.



"Скоріш за все, росіяни будуть відводити від Бахмута свої війська і припинять штурмові дії. Тому, що вони роблять одні й ті ж самі дії сто разів і, відповідно, постійно отримують той же самий результат. Тобто вони мали це визнати й нарешті про це сказали", - зазначив Гетьман.

У понеділок, 2 січня 2023 року, прикордонники прийняли два важкі бої на околицях Бахмута й у самому місті. Група з близько трьох десятків російських окупантів спробувала штурмувати український опорний пункт. Штурм вдалося відбити. За попередніми даними, знищено 7 та поранено 9 росіян. Українські прикордонники втрат не зазнали.

Станом на ранок 3 січня у Генштабі наголосили, що противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Також минулої доби на цьому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмут та ін.

Російські сили знизили активність біля Бахмута, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення. Найближчим часом окупантам не вдасться захопити Бахмут

Також офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко зазначив, що втрати ворога на Бахмутському напрямку кожного дня вимірюються сотнями загиблих та важкопоранених

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