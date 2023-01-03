Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"День за днем ситуація на Бахмутському напрямку не змінюється, тривають важкі бої. Битва за Бахмут триває з середини літа, весь цей час ворог намагається чи то оточити місто, чи то взяти його штурмом, але по факту успіхів не має. Ворог кидає сюди великі сили, напевне все боєздатне, що зараз у нього є, що ще залишилося", - зауважив Іллєнко.

За його словами, Сили оборони України, які перебувають на Бахмутському напрямку, стійко тримають визначені рубежі.

"Місто під українським контролем. На околицях та флангах частково тривають бої. Але мова і близько не йде про оточення, або захоплення Бахмута ворогом. Втрати ворога вимірюються сотнями загиблих та важкопоранених за день, навіть для Росії це надто великі втрати", - підкреслив Іллєнко.

У понеділок, 2 січня 2023 року, прикордонники прийняли два важкі бої на околицях Бахмута й у самому місті. Група з близько трьох десятків російських окупантів спробувала штурмувати український опорний пункт. Штурм вдалося відбити. За попередніми даними, знищено 7 та поранено 9 росіян. Українські прикордонники втрат не зазнали.

Станом на ранок 3 січня у Генштабі наголосили, що противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Також минулої доби на цьому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмут та ін.

Російські сили знизили активність біля Бахмута, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення. Найближчим часом окупантам не вдасться захопити Бахмут

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