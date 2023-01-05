Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 5 січня 2023 року Росія втратила:

особового складу – близько 109 720 (+810) осіб,

танків – 3041 (+3) од,

бойових броньованих машин – 6108 (+2) од,

артилерійських систем – 2051 (+12) од,

РСЗВ – 426 (+2) од,

засоби ППО – 215 (+0) од,

літаків – 284 (+1) од,

гелікоптерів – 271 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+2),

крилаті ракети – 723 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4759 (+14) од,

спеціальна техніка – 182 (+1).

"Дані уточнюються", - наголосили у Генштабі.

3 січня українська артилерія знищила базу окупантів у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. База знаходилась у місцевій тублікарні. У Генштабі підтвердили, що внаслідок ураження місця зосередження окупантів у Токмаку на Запоріжжі, втрати росіян склали 80 людей вбитими та пораненими.

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