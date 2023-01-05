За добу на війні в Україні Росія втратила 810 окупантів, гелікоптер і літак
З початку повномасштабної війни РФ зазнала втрат в Україні, зокрема 109 720 загарбників полягло, 3041 танк, 1844 безпілотники, 284 літаки та 271 гелікоптер - ліквідовані
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого 2022 року до 5 січня 2023 року Росія втратила:
- особового складу – близько 109 720 (+810) осіб,
- танків – 3041 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 6108 (+2) од,
- артилерійських систем – 2051 (+12) од,
- РСЗВ – 426 (+2) од,
- засоби ППО – 215 (+0) од,
- літаків – 284 (+1) од,
- гелікоптерів – 271 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+2),
- крилаті ракети – 723 (+0),
- кораблі /катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4759 (+14) од,
- спеціальна техніка – 182 (+1).
"Дані уточнюються", - наголосили у Генштабі.
- 3 січня українська артилерія знищила базу окупантів у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. База знаходилась у місцевій тублікарні. У Генштабі підтвердили, що внаслідок ураження місця зосередження окупантів у Токмаку на Запоріжжі, втрати росіян склали 80 людей вбитими та пораненими.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 41.46Продаж 42.54
- Актуальне
- Важливе