Генштаб назвав втрати окупантів від знищення бази в Токмаку і відзвітував про удари по ворогу з початку доби
У Генштабі підтвердили, що 3 січня внаслідок ураження місця зосередження окупантів у Токмаку на Запоріжжі, втрати росіян склали 80 людей вбитими та пораненими
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 4 січня.
"Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі також розповіли, що українська авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.
Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили й військової техніки та склад боєприпасів ворога.
Також, за даними Генштабу, в неврологічному відділені Луганської обласної клінічної лікарні, наразі окупанти лікують понад 100 вагнерівців.
- 3 січня українська артилерія знищила базу окупантів у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. База знаходилась у місцевій тублікарні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 41.44Продаж 42.52
- Актуальне
- Важливе