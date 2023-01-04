Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 4 січня.

"Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також розповіли, що українська авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили й військової техніки та склад боєприпасів ворога.

Також, за даними Генштабу, в неврологічному відділені Луганської обласної клінічної лікарні, наразі окупанти лікують понад 100 вагнерівців.

3 січня українська артилерія знищила базу окупантів у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. База знаходилась у місцевій тублікарні.

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