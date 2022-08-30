На Харківщині внаслідок обстрілів 29 серпня госпіталізували трьох людей
Ізюмський і Чугуївський райони Харківської області 29 серпня зазнали обстрілів, унаслідок чого було госпіталізовано трьох літніх людей
Про це 30 серпня повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму телеграмі.
За його словами, окупанти протягом минулої доби завдавали ударів з реактивної та ствольної артилерії по населених пунктах біля лінії зіткнення в Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському та Харківському районах.
Так, в Ізюмському районі госпіталізували 57-річну жінку, що отримала поранення внаслідок вибуху.
У Чугуївському районі також госпіталізували двох поранених: 66-річного чоловіка та 60-річну жінку.
У Богодухівському району, згідно з даними Центру екстреної медичної допомоги, виявлено тіла двох жінок. Вони загинули внаслідок ворожого обстрілу 27 серпня.
- 29 серпня російські війська обстріляли місто Харків.
- Також 29 серпня Нацгвардія показала, як на Харківщині знищили ворожу техніку, здатну бити на 29 км.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.31Продаж 40.35
- Актуальне
- Важливе