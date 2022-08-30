На Харківщині внаслідок обстрілів 29 серпня госпіталізували трьох людей

Про це 30 серпня повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму телеграмі.

За його словами, окупанти протягом минулої доби завдавали ударів з реактивної та ствольної артилерії по населених пунктах біля лінії зіткнення в Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському та Харківському районах.

Так, в Ізюмському районі госпіталізували 57-річну жінку, що отримала поранення внаслідок вибуху.

У Чугуївському районі також госпіталізували двох поранених: 66-річного чоловіка та 60-річну жінку.

У Богодухівському району, згідно з даними Центру екстреної медичної допомоги, виявлено тіла двох жінок. Вони загинули внаслідок ворожого обстрілу 27 серпня.

29 серпня російські війська обстріляли місто Харків.

Також 29 серпня Нацгвардія показала, як на Харківщині знищили ворожу техніку, здатну бити на 29 км.