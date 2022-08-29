Про це йдеться у фейсбуці Нацгвардії.

"Це відбулося на півночі Харківщини, у районі державного кордону України з країною-окупантом. Такий результат спільної роботи артилерійської розвідки Національної гвардії та артилерійського розрахунку однієї з бригад Збройних сил України", - наголосили відомстві.

Нацгвардійці й ССО дроном розвідали ціль, корегували вогонь і верифікували результат. Артилеристи ЗСУ завдали удару по російській самохідній артилерійській установці.

28 серпня українські військові знищили 11 окупантів, 3 бронемашини та самохідну гаубицю "Мста-С" у південних областях України.

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