Нацгвардійці показали, як на Харківщині знищили російську САУ "Мста-С", здатну бити на 29 км
На Харківщині, у районі кордону з РФ, нацгвардійці й ЗСУ знищили російську артилерійську установку "Мста-С", здатну бити на 29 км
Про це йдеться у фейсбуці Нацгвардії.
"Це відбулося на півночі Харківщини, у районі державного кордону України з країною-окупантом. Такий результат спільної роботи артилерійської розвідки Національної гвардії та артилерійського розрахунку однієї з бригад Збройних сил України", - наголосили відомстві.
Нацгвардійці й ССО дроном розвідали ціль, корегували вогонь і верифікували результат. Артилеристи ЗСУ завдали удару по російській самохідній артилерійській установці.
- 28 серпня українські військові знищили 11 окупантів, 3 бронемашини та самохідну гаубицю "Мста-С" у південних областях України.
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