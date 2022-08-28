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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Півдні України ЗСУ ліквідували 11 окупантів, 3 бронемашини та самохідну гаубицю "Мста-С", - ОК Південь

На Півдні України ЗСУ ліквідували 11 окупантів, 3 бронемашини та самохідну гаубицю "Мста-С", - ОК Південь

28 серпня, 2022 неділя
15:29
війна з Росією Поблизу Херсона ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, окупанти тікають в паніці

Українські військові за добу 28 серпня знищили 11 окупантів, 3 бронемашини та самохідну гаубицю "Мста-С" у південних областях України

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, за інформацією станом на 28 серпня українські військові знищили 11 російських окупантів, 3 бронемашини та самохідну гаубицю на Півдні України.

"Підтверджені втрати ворога складають 11 рашистів, 3 одиниці автобронетехніки та самохідну гаубицю "Мста-С", - пише ОК "Південь".

ОК "Південь" інформує, що протягом доби українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали удару по трьох пунктах управління окупантів у Херсоні та Дар’ївці, зокрема й 35-ої російської армії в Новій Каховці. Також українські військові вдарили по складах боєприпасів у Любимівці та Херсоні.

  • На Херсонщині, 28 серпня, Збройні сили України нанесли удар по російському штабу, який окупанти розташували на заводі "Сокіл" у Новій Каховці.

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