Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, за інформацією станом на 28 серпня українські військові знищили 11 російських окупантів, 3 бронемашини та самохідну гаубицю на Півдні України.

"Підтверджені втрати ворога складають 11 рашистів, 3 одиниці автобронетехніки та самохідну гаубицю "Мста-С", - пише ОК "Південь".

ОК "Південь" інформує, що протягом доби українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали удару по трьох пунктах управління окупантів у Херсоні та Дар’ївці, зокрема й 35-ої російської армії в Новій Каховці. Також українські військові вдарили по складах боєприпасів у Любимівці та Херсоні.

На Херсонщині, 28 серпня, Збройні сили України нанесли удар по російському штабу, який окупанти розташували на заводі "Сокіл" у Новій Каховці.