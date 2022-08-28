ЗСУ вдарили по штабу окупантів на заводі "Сокіл" у Новій Каховці
Збройні сили України нанесли удар по російському штабу, який окупанти розташували на заводі "Сокіл" у Новій Каховці
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у фейсбуці.
Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 28 серпня, українські військові вдарили по штабу окупантів у Новій Каховці.
Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко у телеграмі виклав відео, на якому видно завод після роботи ЗСУ.
"Короче, ребята, завода "Сокол" больше нет. Прилетело пять снарядов", - йдеться у відео.
"Приладобудівний завод "Сокіл" – новокаховське військово-промислове підприємство, що існувало у період з 1960 по 2013 роки, давши назву міському району навколо себе. Основним виробництвом були радіогідроакуcтичні прилади та гідроакуcтичні cтанції для виявлення і знищення підводних човнів та інших кораблів. Приміщення заводу захопили окупанти", - пише Цаплієнко.
У місцевих телеграм-каналах виклали фото з окупованої Нової Каховки після влучення ракет.
- За день 27 серпня авіація ЗСУ тричі вдарила по 2 опорних пунктах російського агресора на Херсонщині.
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