Про це інформує у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог продовжує обстрілює Золочівську громаду та Ізюмський напрямок. У Чугуївському районі внаслідок дій російських окупантів 2 людини отримали поранення, з них – 15-річна дитина. Також у Первомайському двоє постраждалих.



Біля Барвінкового ворог зазнає втрати серед особового складу та техніки, утім намагається прорвати позиції ЗСУ.



До того ж 15 травня українські захисники збили літак на тимчасово окупованій території Харківщини.



У самому обласному центрі спокійно.



"У Харкові вже кілька днів спостерігається відносна тиша, але це не означає, що в місті абсолютно безпечно. Загрози обстрілів окупантів залишаються", – пише Олег Синєгубов.



Харків'яни поступово повертаються додому. Щодня лише Укрзалізницею приїздить близько 2 тисяч людей. Також жителі повертаються на звільнені від російських окупантів території.



"Наразі ще триває дуже велика робота з розмінування. При цьому окупант постійно намагається атакувати звільнені населені пункти. Особливо прицільно б’ють по цивільному автотранспорту – по людях, які намагаються або виїхати, або повернутися. Тому ми проводимо евакуацію невеликими колонами та орієнтуємо людей уже на місці, не анонсуючи цього заздалегідь", – додає очільник області.

15 травня російські окупанти продовжують наступати в напрямку Барвінкового, Лиманського та Слов’янська. Також на Сході України ЗСУ відбили 9 російських атак і знищили до 80 окупантів за добу.

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