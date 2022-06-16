На Харківщині за 15 червня росіяни пошкодили будинки і поранили 6 цивільних
На Харківщині 15 червня окупанти поранили 6 людей, пошкодили будинки, автівки й господарчі споруди
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
У ніч на 15 червня росіяни з реактивних систем залпового вогню обстріляли Індустріальний район Харкова. Постраждалих і загиблих немає. Крім того, під ворожим вогнем опинилися міста й села Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.
У Леб'яжому внаслідок російських обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Від влучання боєприпасів окупантів у Золочеві постраждали господарчі споруди й автівки.
"Загалом протягом доби внаслідок російського терору проти мирного населення Харківщини в Лозівському районі 1 людина зазнала поранення, в Ізюмському - поранено 5 мирних мешканців", - наголосив Олег Синєгубов.
На лінії фронту тривають бойові дії. На Харківському напрямку росіяни зосередилися на обороні рубежів. У районі Ізюма вони продовжують спроби наступу в напрямку Слов'янська. Українські військові утримують позиції та завдають окупантам відчутних втрат.
- 15 червня депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник заявив, що ЗСУ й тероборона впевнено тримають оборону на Ізюмському напрямку, попри великі скупчення військ ворога, та завдають контрударів і поступово переходять до контрнаступу.
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