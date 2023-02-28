На Харківщині затримали місцевого депутата, який організовував лікування поранених російських солдатів

Про це інформує СБУ.

Зловмисником виявився депутат Куп'янської районної ради. Раніше він обіймав посаду голови міського відділу охорони здоров'я.

Після захоплення росіянам райцентру чоловік підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу в лікуванні поранених російських солдатів. За це його призначили керівником "відділу охорони здоров’я військово-цивільної адміністрації Куп‘янського району РФ".

На новій посаді ексчиновник наказав переобладнати українські лікарні під військові шпиталі для росіян. Також він розпорядився невідкладно лікувати учасників російських окупаційних угруповань. Серед них - бойовики терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Після звільнення Куп'янська колаборант намагався "загубитися" серед місцевих жителів, щоб уникнути правосуддя. Проте СБУ швидко встановила його місце перебування та затримала. У чоловіка вилучили "оригінали" документів із доказами його злочинних дій на користь Росії.

Наразі його оголошено підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисник повністю визнав свою провину під час повідомлення про підозру.