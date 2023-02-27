Про це повідомили у Службі безпеки України.

Зокрема, затримали колишнього заступника начальника місцевої виправної колонії, який під час тимчасової окупації міста підтримав російських загарбників. Після того, як окупанти захопили пенітенціарну установу, він добровільно погодився на співпрацю з агресором та увійшов до керівного складу створеного росіянами "управління служби виконання покарань у Херсонській області".

На цій "посаді" чоловік організовував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в’язниці. У катівнях до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури, погрожували убивством. У такий спосіб загарбники намагалися виконати вказівку Кремля придушити рух опору в регіоні.

Ще один затриманий колаборант – очільник "відділу комунально-побутового, інтендантського та господарського забезпечення" колишньої російської тюрми. Він відповідав за продовольче забезпечення адміністрації окупаційного органу.

Третій затриманий раніше працював у Херсонському СІЗО, але після 24 лютого минулого року погодився на пропозицію окупантів увійти до складу "відділу охорони колонії". Разом зі ще одним викритим колаборантом він брав участь у каральних рейдах проти місцевих мешканців, які чинили спротив загарбникам.

Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність). Трьом із них уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.