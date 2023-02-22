Про це інформує Служба безпеки України.

"У ході стабілізаційних заходів на деокупованій території Херсонської області затримано ще чотирьох організаторів російського псевдореферендуму з "приєднання" регіону до РФ", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що зловмисники, місцеві жителі, на початку повномасштабної війни почали співпрацювати з рашистами. В окупаційних адміністраціях їх призначили до "дільничних виборчих комісій".

Колаборанти разом з озброєними росіянами ходили по домівках місцевих жителів та вимагали надати персональні дані, змушували прийти на "виборчі дільниці" і "проголосувати" на користь РФ. Якщо ж українці відмовлялися, що до них застосовували психологічний тиск, погрожували насильством та ув'язненням до російських катівень.

Після звільнення регіону зловмисники намагались сховатися, проте їх затримали правоохоронці.

Нині їм повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Суд обрав міру запобіжного заходу - тримання під вартою.