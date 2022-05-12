Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".



"На Харківщині є ділянки фронту, де Збройні сили України відкинули окупантів майже до кордону з Росією. По всій території Харківської області ЗСУ теж відкидають ворога у міру можливостей. На сьогодні ворог вже не має можливості обстрілювати з артилерії передмістя Харкова. Однак ті населені пункти, які тільки звільнили, росіяни дуже потужно обстрілюють з артилерії", - розповів Іванов.

Іванов додав, що окупанти проводять розвідку території за допомогою безпілотників та відразу починають обстріл українських позицій.

"Над всією звільненою територією працюють російські безпілотники та відразу починається потужний артилерійський обстріл. Вчора окупанти обстріляли Циркуни. Нам не вдалось довезти допомогу цивільному населенню та довелось вивантажитись у військових. Наші військові пообіцяли вивезти цивільних, які категорично не хочуть залишати свої домівки”, - додав Іванов.

Станом на 10 травня Збройні сили України звільнили 4 населених пункти на Харківщині: Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України поступово звільняють Харківську область

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