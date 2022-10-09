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На Харківщині ЗСУ збили російський дрон для розвідки й коригування вогню

9 жовтня, 2022 неділя
21:59
війна з Росією Збитий російський "Тахіон"

На Харківщині Сили спецоперацій ЗСУ збили російський безпілотник "Тахіон" для розвідки, корегування вогню й ретрансляції зв'язку

Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Тахіон" - малий дрон, який використовують удень і вночі. Залежно від погоди, застосовують для розвідки чи корегування вогню у видимому й інфрачервоному діапазонах хвиль. Крім того, безпілотник може слугувати ретранслятором зв'язку.

  • 9 жовтня ППО збила декілька російських безпілотників у Кременчуцькому районі Полтавщини.

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