Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Тахіон" - малий дрон, який використовують удень і вночі. Залежно від погоди, застосовують для розвідки чи корегування вогню у видимому й інфрачервоному діапазонах хвиль. Крім того, безпілотник може слугувати ретранслятором зв'язку.

9 жовтня ППО збила декілька російських безпілотників у Кременчуцькому районі Полтавщини.

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