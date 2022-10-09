На Харківщині ЗСУ збили російський дрон для розвідки й коригування вогню
На Харківщині Сили спецоперацій ЗСУ збили російський безпілотник "Тахіон" для розвідки, корегування вогню й ретрансляції зв'язку
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Тахіон" - малий дрон, який використовують удень і вночі. Залежно від погоди, застосовують для розвідки чи корегування вогню у видимому й інфрачервоному діапазонах хвиль. Крім того, безпілотник може слугувати ретранслятором зв'язку.
- 9 жовтня ППО збила декілька російських безпілотників у Кременчуцькому районі Полтавщини.
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