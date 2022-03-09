На Харківщині ЗСУ знищили колону російської техніки
8 березня в Харківській області 92 ОМБр ЗСУ розбила колону техніки окупантів
Про це повідомило Стратегічне командування ЗСУ.
"Йшла колона, дочекались, відпрацювали, ось результат. Неушкодженим залишилось лише рагу із овочів", - ідеться в заяві.
Колона складалася із семи машин, чотири з яких знищили українські військові, а решта три впали в кювет.
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