На Харківщині ЗСУ знищили колону російської техніки

Про це повідомило Стратегічне командування ЗСУ.



"Йшла колона, дочекались, відпрацювали, ось результат. Неушкодженим залишилось лише рагу із овочів", - ідеться в заяві.



Колона складалася із семи машин, чотири з яких знищили українські військові, а решта три впали в кювет.



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