Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Згідно з повідомленням, 48-річний мешканець села Благодатне підібрав і приніс додому невідомий предмет. Потім він заходився розбирати пристрій на своїй літній кухні – і той вибухнув. Від отриманих травм чоловік помер у машині "швидкої".

"У полі за селом Архангельське на міну натрапив водій на тракторі. В результаті детонації міни трактор спалахнув, тож чоловіка довелося рятувати. Медики надають йому необхідну допомогу", - розповіли в ОВА.

Мешканців просять дотримуватись елементарних правил мінної безпеки й обмежити пересування лісосмугами та посадками. У разі натрапляння на невідомий предмет, людям радять відійти на безпечну відстань і подзвонити рятувальникам або правоохоронцям.