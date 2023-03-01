На Херсонщині чоловік загинув при спробі розібрати знайдений вибуховий пристрій
28 лютого на Херсонщині чоловік загинув при спробі розібрати знайдений вибуховий пристрій. Також минулої доби на ворожій міні підірвався тракторист
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Згідно з повідомленням, 48-річний мешканець села Благодатне підібрав і приніс додому невідомий предмет. Потім він заходився розбирати пристрій на своїй літній кухні – і той вибухнув. Від отриманих травм чоловік помер у машині "швидкої".
"У полі за селом Архангельське на міну натрапив водій на тракторі. В результаті детонації міни трактор спалахнув, тож чоловіка довелося рятувати. Медики надають йому необхідну допомогу", - розповіли в ОВА.
Мешканців просять дотримуватись елементарних правил мінної безпеки й обмежити пересування лісосмугами та посадками. У разі натрапляння на невідомий предмет, людям радять відійти на безпечну відстань і подзвонити рятувальникам або правоохоронцям.
- 28 лютого на деокупованій Херсонщині на ворожій міні підірвався 58-річний чоловік. Він рубав дрова в лісосмузі і зненацька наткнувся на міну.
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