На деокупованій Херсонщині на ворожій міні підірвався 58-річний чоловік
На деокупованій Херсонщині 58-річний чоловік рубав дрова у лісосмузі й випадково наступив на ворожу міну. Вибухом його відірвало частину правої ноги
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Згідно з повідомленням, поблизу села Давидів Брід Великоолександрівської громади 58-річний місцевий житель рубав у лісосмузі дрова і випадково наступив на міну. Внаслідок вибуху чоловік залишився без частини правої ноги.
"Постраждалого доставили до місцевої лікарні. Нині він знаходиться на операційному столі, лікарі борються за його життя", - розповіли в ОВА.
Мешканців просять дотримуватись елементарних правил мінної безпеки й обмежити пересування лісосмугами та посадками. У разі натрапляння на невідомий предмет, людям радять відійти на безпечну відстань і подзвонити рятувальникам або правоохоронцям.
- Днями у Херсонській області двоє чоловіків загинули внаслідок підриву на ворожій міні.
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