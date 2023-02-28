На деокупованій Херсонщині на ворожій міні підірвався 58-річний чоловік

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Згідно з повідомленням, поблизу села Давидів Брід Великоолександрівської громади 58-річний місцевий житель рубав у лісосмузі дрова і випадково наступив на міну. Внаслідок вибуху чоловік залишився без частини правої ноги.

"Постраждалого доставили до місцевої лікарні. Нині він знаходиться на операційному столі, лікарі борються за його життя", - розповіли в ОВА.

Мешканців просять дотримуватись елементарних правил мінної безпеки й обмежити пересування лісосмугами та посадками. У разі натрапляння на невідомий предмет, людям радять відійти на безпечну відстань і подзвонити рятувальникам або правоохоронцям.