На Херсонщині кадирівці привласнюють агропідприємства і погрожують розправою за відмову аграріїв працювати

Про це повідомляє Всеукраїнська Аграрна Рада.

На Херсонщині окупанти забирають у власність агропідприємства, примушують проводити посівну на користь РФ, вивозять продукцію зі складів та силою змушують працювати робітників. Тим, хто не погоджується, погрожують фізичною розправою.

Така ситуація виникла у господарствах учасника ВАР, аграрія з Херсонщини, Альберта Черепахи.

Він розповів, що група озброєних чеченців, які називають себе кадирівцями, увійшли на територію господарських підрозділів у Генічеському районі 11−12 квітня. Озброєні люди заявили, що тепер все майно підприємства належить їм. Керівників підрозділів попередили, що у випадку майнових втрат їм відріжуть голови.



"Наразі працівників підприємства примушують працювати на користь агресора. Загарбники почали керувати виробничими процесами на підприємстві: дали команду працівникам проводити посівну, підготувати заявку на необхідні матеріали", – додають у повідомленні.

Зауважимо, що Росія планує вивезти з тимчасово захоплених територій України зерно. Це може призвести до голоду не тільки в Україні, а й у світі.