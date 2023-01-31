На Херсонщині місцевий житель підірвався на ворожій міні
У вівторок, 31 січня, місцевий житель підірвався на ворожій міні поблизу села Музиківка на Херсонщині
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Поблизу села Музиківка на Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні. На місце події виїхала екстрена медична допомога. На жаль, трагічні випадки через російські боєприпаси, залишені на наших землях, продовжуються", - йдеться у повідомленні.
ОВА нагадує, що багато територій на Херсонщині все ще не розміновані, тож не можна ходити полями, лісосмугами, узбіччями доріг, якщо там ще не працювали піротехніки.
- 21 січня у селі Архангельське, Херсонщина, 26-річний електрик підірвався на російській міні: чоловікові відірвало стопу.
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