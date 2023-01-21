У Херсонській області електрик підірвався на міні, - ОВА
У селі Архангельське, Херсонщина, 26-річний електрик підірвався на російській міні: чоловікові відірвало стопу
Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
У селі Архангельське Високопільської тергромади, Херсонщина, електрик підірвався на міні.
Чоловік натрапив на вибухонебезпечний предмет на узбіччі дороги, коли працював на одному з підприємств.
26-річний електрик отримав мінно-вибухову травму: йому відірвало праву стопу. Зазначається, що медики надають чоловікові необхідну допомогу.
"На наших землях ще багато невиявленої ворожої вибухівки. Попри це фахівці щодня працюють на благо людей. Цінуємо працю тих, хто ризикує заради нас..." - наголосив Ярослав Янушевич.
- Нагадаємо, 15 січня повідомлялося, що Біля Великої Олександрівки, Херсонська область, двоє чоловіків підірвалися на міні загарбників, обидва загинули на місці.
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