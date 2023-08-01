На Херсонщині на російській міні підірвався тракторист
На Херсонщині поблизу села Чкалове у вівторок, 1 серпня, на російській міні підірвався трактор: внаслідок детонації травмований водій
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Під час виконання польових робіт 41-річний чоловік на тракторі наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Той здетонував, через що тракторист дістав тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чоловік отримав осколкові поранення спини, руки та голови. Його госпіталізували.
В ОВА закликали людей дотримуватися правил мінної небезпеки та уникати відвідувань полів, лісосмуг та інших потенційно замінованих територій.
- 15 травня під час проведення польових робіт поблизу села Томарине Бериславської громади Херсонської області ще один тракторист натрапив на вибухівку. Він отримав травми голови та руки.
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