Про це інформує Херсонська ОВА.

"Під час виконання польових робіт 41-річний чоловік на тракторі наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Той здетонував, через що тракторист дістав тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік отримав осколкові поранення спини, руки та голови. Його госпіталізували.

В ОВА закликали людей дотримуватися правил мінної небезпеки та уникати відвідувань полів, лісосмуг та інших потенційно замінованих територій.