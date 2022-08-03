Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як йдеться у повідомленні ГУР, російські окупанти шукають у Херсоні приміщення, у яких можна зробити бомбосховища, а в селищі Антонівка вилучають у місцевих надувні човни.

"Під час огляду підземних комунікацій Херсонського бавовняного комбінату, рашисти намагались з’ясувати чи можливо розмістити в них 40 одиниць військової техніки. Також проводили фотозйомку приміщень та шукали карту тунелів. При огляді з’ясувалось, що в тунелях обладнано укриття для співробітників підприємства, де було створено запас продуктів та води. Тієї ж ночі окупанти зірвали замки з приміщень та викрали всі запаси... Одночасно в селищі Антонівка окупанти масово скуповують і вилучають всі наявні плавальні засоби. В тому числі надувні човни та матраци", - пише ГУР.

Також окупанти захоплюють дитячі табори, пансіонати та бази відпочинку, щоб облаштувати там собі бази розташування.

"У селі Генічеська Гірка, що на Арабатській стрілці, представники окупаційної адміністрації попередили власників дитячого табору "Сокіл", бази відпочинку "Білий Лебідь", пансіонатів "Прибій" та "Arabatca club" щодо "націоналізації" (захоплення) об’єктів. Зазначені комплекси плануються використовувати в якості баз розташування та відпочинку окупаційних військ", - йдеться у повідомленні ГУР.

Розвідка також повідомила, що окупанти заборонили здійснення платіжних операцій українською валютою на місцевих ринках, а всі термінали та банкомати, які підтримували гривневі операції, демонтують.