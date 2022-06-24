На Херсонщині окупанти планують 11 вересня провести псевдореферендум, - ОК "Південь"
Російські окупанти запланували на 11 вересня провести у Херсонській області псевдореферендум
Про це повідомляє ОК "Південь".
Референдум на Херсонщині
Наміри окупаційної влади провести 11 вересня псевдореферендум, щоб долучитися до так званого "єдиного дня голосування", коли в Росії відбуватимуться вибори, знов не мають успіху й підтримки місцевого населення.
Окупанти не можуть навіть сформувати адміністрації на місцях через тотальний спротив херсонців співпрацювати з ними.
Ситуація на Херсонщині
Ворожі війська використовують всю наявну зброю, внаслідок чого у захоплених населених пунктах знищено сотні будинків та об’єктів інфраструктури. У деяких окупованих селах відбулася ротація вояків, тож нові "асвабадітєлі" зухвало вдираються та оселяються у будинках людей, які евакуювалися.
В багатьох окупованих громадах ситуація критична. Через бойові дії села напівпорожні, всі школи, садки, лікарні, знищені, або заміновані рашистами. Більшість підприємств та установ області захоплені, багато з них пошкоджені та знищені.
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