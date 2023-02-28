Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Ворог провалює всі можливі плани з примусової паспортизації населення ТОТ. Відтак у Херсонській області до 1 травня поставили завдання всім власникам авто здійснити переоформлення відповідно до законів РФ", - ідеться в повідомленні.

"Проте переоформити авто можна лише за наявністю паспорта ворога, й при цьому окупанти вже заявили, що машини без перереєстрації будуть вилучати", - додали в ЦНС.