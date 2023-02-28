На Херсонщині окупанти погрожують забирати автівки у тих, хто відмовляється від паспортів РФ, – Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники погрожують забирати автомобілі у тих, хто відмовляється оформлювати російські паспорти
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Ворог провалює всі можливі плани з примусової паспортизації населення ТОТ. Відтак у Херсонській області до 1 травня поставили завдання всім власникам авто здійснити переоформлення відповідно до законів РФ", - ідеться в повідомленні.
"Проте переоформити авто можна лише за наявністю паспорта ворога, й при цьому окупанти вже заявили, що машини без перереєстрації будуть вилучати", - додали в ЦНС.
- Днями росіяни привезли на тимчасово захоплені території Херсонської області пропагандистів, які знімали ворожі обстріли, аби звинуватити в них українських захисників.
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