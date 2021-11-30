На Херсонщині патрульного збив потяг
У вівторок, 30 листопада, на Херсонщині потяг збив 22-річного поліцейського
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Херсонщини.
Відомо, що нещасний випадок стався вранці приблизно о 07:00, коли лейтенант поліції з управління патрульної поліції у Херсонській області йшов на роботу. Він переходив залізничні колії і потрапив під потяг. Від отриманих травм молодий правоохоронець загинув на місці.
Зазначається, що Владислав вступив до лав патрульної поліції у 2019 році.
За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.276 "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту" Кримінального кодексу України.
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