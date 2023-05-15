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На Херсонщині почали відновлювати населені пункти, розташовані поза зоною ураження російської артилерії, - Хлань

15 травня, 2023 понедiлок
17:13
Війна з Росією депутат Херсонської облради Хлань

Населені пункти Херсонщини, розташовані поза зоною ураження російської артилерії, поступово відновлюють, а в місті Херсон планують надавати послуги із забезпечення житлом

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в етері "Еспресо".

Він зазначив, що вже почали відновлювати населений пункт Посад-Покровське, який розташований на межі Миколаївської та Херсонської областей і який був на лінії фронту, що трималася близько дев'яти місяців з моменту окупації Херсонщини.

"І цей населений пункт був знищений абсолютно повністю. Зараз він потрапив, зокрема, у міжнародну програму відновлення. І там змонтовано перші мобільні будиночки для людей, для того, щоб вони могли повертатися. Відновлено електропостачання. І наразі проєктується відновлення всього населеного пункту", - сказав Хлань.

Він додав, що також планується відбудовувати населені пункти, мости, дороги у тих громадах області, які розташовані поодаль узбережжя Дніпра. Мовиться зокрема про Давидів Брід.

Також Хлань зазначив, що зараз недоречно казати про відновлення населених пунктів, які розташовані в зоні ураження російської артилерії та мінометів. На його думку, доцільніше говорити про евакуацію населення та відновлення критичної інфраструктури, в яку постійно намагаються влучити окупанти і яку постійно обстрілюють.

"І саме місто Херсон. Можна казати про те, щоб надавати там послуги для забезпечення міста просто житлом, забезпечення елементарними побутовими потребами. Тому що місто потерпає від постійних обстрілів", - наголосив депутат.

Хлань додав, що за останні кілька тижнів збільшилася кількість обстрілів Херсонщини. Так найбільша зафіксована кількість обстрілів - понад 500 за добу. Минулої ж доби по області гатили 436 разів з різних видів зброї.

"Тобто можна фактично казати, що ми підходимо до максимуму кількості обстрілів, які окупанти завдавали по Херсонській області. І, на превеликий жаль, можна констатувати, що за останні дні кількість обстрілів тільки зростає", - зауважив Хлань.

Він також розповів, що минулої доби загарбники вперше використали "шахеди" для обстрілу Херсона.

"І всі херсонці відзначають, що це… Знаєте, уже звикли до вибухів, відльотів, прильотів, уже розуміють, де спрацювали системи залпового вогню, де прильоти-відльоти артилерії, від мінометів. Сьогодні були прильоти від "шахедів", які відрізняються від попередніх прильотів. Був знищений заклад підвищення кваліфікації вчителів, куди окупанти влучили і повністю фактично зруйнували. І, на превеликий жаль, ці руйнування і в обласному центрі, і на правобережній частині Херсонщині, в населених пунктах, які знаходяться на узбережжі Дніпра, не припиняються", - підсумував Хлань.

  • 14 травня російська армія завдала удару по житловому будинку в Херсонській області, унаслідок чого загинув літній чоловік.
Україна
російська армія
Херсон
Херсонщина
Військові новини
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