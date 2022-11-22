На Херсонщині полагодили міст через річку Інгулець, що з'єднує з Дніпропетровщиною

Про це інформує голова Херcонської ОВА Ярослав Янушевич.

"У селі Заградівка на Херсонщині полагодили міст через річку Інгулець", - пише Янушевич.

Повідомляється, що міст об’єднує Кочубеївську територіальну громаду з Дніпропетровською областю. Саме цим шляхом українці можуть швидко дістатися міста Кривий Ріг.

"Криворізькі спеціалісти вже завершили ремонтні роботи", - додав голова Херсонщини.

12 жовтня Збройні сили України ще контролювали вогнем понтонні переправи російської армії через річку Інгулець на Херсонщині.