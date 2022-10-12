ЗСУ тримають під вогневим контролем понтонні переправи окупантів через річку Інгулець, - Хлань
Збройні сили України контролюють вогнем понтонні переправи російської армії через річку Інгулець на Херсонщині
Про це інформує в фейсбуці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"Ті дві альтернативні переправи, які були наведені росіянами, це переправи в районі Дар'ївки, в районі річки Інгулець. Ця річка ділить правий берег Херсонщини на дві частини: одна - це якраз оцей північний напрямок, Бериславський, де зараз відбуваються контрнаступальні дії, друга частина правобережжя - це сам Херсон і Миколаївський напрямок", - розповів Хлань.
Депутат наголосив, що рашисти перекидають техніку переправами через Нову Каховку і греблю Каховської ГЕС, й назад.
"Але як би не намагався окупант облаштовувати ці альтернативні переправи, вони все одно знаходяться під сталим вогневим контролем наших ЗСУ і в момент перекидання зброї, як завжди, ворог отримує привіт від нашої артилерії", - додав Хлань.
- Радник міського голови Херсона Роман Головня зазначив, що окупанти намагаються посилити угруповання на правому березі Дніпра, щоб уникнути розгрому й контратаки з боку ЗСУ.
- Росіяни не зможуть вийти з плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області в повноцінному складі - це дозволяє знищувати росіян далекобійними засобами ураження і вимотувати їхні ресурси.
- Збройні Сили України контролюють усі переправи між двома берегами Дніпра, тому російські військові скоро не зможуть втекти з правого берега.
- ЗС України знищили ворожий ЗРК С-300 в районі Токмака й вдарили по понтонній та паромній переправах ворога через річку Дніпро на Херсонщині.
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