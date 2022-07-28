На Херсонщині росіяни використовують крадене судно для переправи в районі пошкодженого мосту

Про це повідомила поліція Херсонської області.

"В Херсоні військові РФ заволоділи пасажирським теплоходом, який був пришвартований на Карантинному острові. Нині відомо, що окупаційні війська використовують теплохід для переправлення через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у трьох селах Бериславського району озброєні військовослужбовці РФ незаконно заволоділи автомобілями цивільних "ВАЗ-2106" та "фольксваген Бора", а також вантажними автомобілями "ГАЗ-3307" та "ГАЗ-53".

За фактом злочинів поліція відкрила кримінальні провадження.

Українські військові підтвердили, що завдали ударів 26 липня по Антонівському мосту на Херсонщині. Окупанти кажуть про повне обмеження руху мостом та організацію альтернативних поромних чи понтонних переправ.

27 липня окупанти, замість пошкодженого Антонівського мосту, організували поромну переправу.

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