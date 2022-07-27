Окупанти у Херсоні, замість пошкодженого ЗСУ Антонівського мосту, організували поромну переправу
Загарбники запевняю, що це лише "на час ремонту мосту" і вона буде використовуватись лише цивільними
Про це пишуть місцеві проросійські телеграм-канали.
"Сьогодні, з метою надання допомоги цивільному населенню в переправі через Дніпро, на час ремонту Антонівського мосту, інженерними підрозділами ВС РФ влаштована поромна переправа. Переправа буде працювати виключно в інтересах громадянського населення. Проробляються додаткові засоби форсування та організації транспортного сполучення" ,- йдеться у дописі.
Навіть у такій ретроградній новині пропагандисти не забули дати посил до Радянського Союзу:
"Примітно, що все нове це добре забуте старе! У Радянському Союзі у Херсоні пороми були повсюдно та дуже допомагали мешканцям! До 1985 пороми були основним засобом сполучення Херсона через річку Дніпро, при цьому регіон активно розвивався".
- 19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових. Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.
- 27 липня українські військові підтвердили, що завдали ударів 26 липня по Антонівському мосту на Херсонщині. Окупанти кажуть про повне обмеження руху мостом та організацію альтернативних поромних чи понтонних переправ.
- В ОК "Південь" зазначають, що ЗСУ закріпили контроль над транспортними артеріями окупованих територій на Півдні України.
- Навіть більш притомні місцеві проросійські медіа відзначають, що ППО не допомогла, а спроби ремонту чи наведення переправ лише сповільнять сумний кінець мосту та й окупації Херсонщини загалом
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