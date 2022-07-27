Окупанти у Херсоні, замість пошкодженого ЗСУ Антонівського мосту, організували поромну переправу

Про це пишуть місцеві проросійські телеграм-канали.

"Сьогодні, з метою надання допомоги цивільному населенню в переправі через Дніпро, на час ремонту Антонівського мосту, інженерними підрозділами ВС РФ влаштована поромна переправа. Переправа буде працювати виключно в інтересах громадянського населення. Проробляються додаткові засоби форсування та організації транспортного сполучення" ,- йдеться у дописі.

Навіть у такій ретроградній новині пропагандисти не забули дати посил до Радянського Союзу:

"Примітно, що все нове це добре забуте старе! У Радянському Союзі у Херсоні пороми були повсюдно та дуже допомагали мешканцям! До 1985 пороми були основним засобом сполучення Херсона через річку Дніпро, при цьому регіон активно розвивався".

19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових. Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.

27 липня українські військові підтвердили, що завдали ударів 26 липня по Антонівському мосту на Херсонщині. Окупанти кажуть про повне обмеження руху мостом та організацію альтернативних поромних чи понтонних переправ.

В ОК "Південь" зазначають, що ЗСУ закріпили контроль над транспортними артеріями окупованих територій на Півдні України.

Навіть більш притомні місцеві проросійські медіа відзначають, що ППО не допомогла, а спроби ремонту чи наведення переправ лише сповільнять сумний кінець мосту та й окупації Херсонщини загалом

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