ППО не допомогла, а спроби ремонту чи наведення переправ лише сповільнять сумний кінець, - росЗМІ про обстріл Антонівського мосту
Кожен наступний обстріл мосту робить його все більш вразливим і менш стійким, а альтернативні переправи стануть легкою мішенню для ЗСУ
Про це пише проурядовий російський телеграм-канал "Военний осведомитель".
Він наголошує на двох проблемах. Перша - наслідки обстрілу моста мають ефект, що накопичується, тобто кожне наступне попадання завдає більше шкоди, ніж попереднє, не тільки за рахунок нових пошкоджень, але і через ослаблення конструкції полотна. Друга - альтернативи в особі понтонів/поромів уразливі до вогню противника в рази більше капітального мосту, буде достатньо лише однієї ракети GMLRS для виведення їх з ладу.
"Вимушені констатувати, що проблема з поступальними спробами ЗСУ відрізати правобережне угруповання ЗС РФ від постачання не вирішується. Ставка на ППО не виправдалася, а спроби наведення альтернативних переправ та нескінченного ремонту лише відтермінують сумний кінець, якщо не робити жодних кроків щодо знищення вогневих засобів противника", - йдеться у дописі.
- 19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових. Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.
- 27 липня українські військові підтвердили, що завдали ударів 26 липня по Антонівському мосту на Херсонщині. Окупанти кажуть про повне обмеження руху мостом та організацію альтернативних поромних чи понтонних переправ.
- В ОК "Південь" зазначають, що ЗСУ закріпили контроль над транспортними артеріями окупованих територій на Півдні України
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.84
Купівля 38.84Продаж 39.81
-
EUR
Купівля 39.07Продаж 40.23
- Актуальне
- Важливе