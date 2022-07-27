Про це пише проурядовий російський телеграм-канал "Военний осведомитель".

Він наголошує на двох проблемах. Перша - наслідки обстрілу моста мають ефект, що накопичується, тобто кожне наступне попадання завдає більше шкоди, ніж попереднє, не тільки за рахунок нових пошкоджень, але і через ослаблення конструкції полотна. Друга - альтернативи в особі понтонів/поромів уразливі до вогню противника в рази більше капітального мосту, буде достатньо лише однієї ракети GMLRS для виведення їх з ладу.

"Вимушені констатувати, що проблема з поступальними спробами ЗСУ відрізати правобережне угруповання ЗС РФ від постачання не вирішується. Ставка на ППО не виправдалася, а спроби наведення альтернативних переправ та нескінченного ремонту лише відтермінують сумний кінець, якщо не робити жодних кроків щодо знищення вогневих засобів противника", - йдеться у дописі.

19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових. Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.

27 липня українські військові підтвердили, що завдали ударів 26 липня по Антонівському мосту на Херсонщині. Окупанти кажуть про повне обмеження руху мостом та організацію альтернативних поромних чи понтонних переправ.

В ОК "Південь" зазначають, що ЗСУ закріпили контроль над транспортними артеріями окупованих територій на Півдні України

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