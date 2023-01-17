Про вибухи на Херсонщині повідомляє на "Суспільне".

Місцеві пабліки припускають, що загарбники, ймовірно, б'ють із важкої артилерії та РСЗВ.

Пролунали вибухи у Каховському та Олешківському районах.

Також два вибухи було чутно і на території Краматорська Донецької області. Також два вибухи було чутно і на території Краматорська Донецької області. Повітряна тривога на Донеччині була оголошена близько 01:30 та завершилась близько 02:00.

Офіційних коментарів про результати обстрілів, руйнування та жертви, поки немає.

Тим часом гучно було й у російському Бєлгороді. Про "бавовну" там повідомив губернатор міста В’ячеслав Гладков. Чиновник стверджує, що над містом та областю спрацювала ППО.

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