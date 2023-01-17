На Херсонщині, у Краматорську та російському Бєлгороді повідомляють про вибухи
У вівторок вночі, 17 січня, на Херсонщині та у Краматорську пролунали кілька вибухів, також про "бавовну" повідомляє місцева влада російського Бєлгорода
Про вибухи на Херсонщині повідомляє на "Суспільне".
Місцеві пабліки припускають, що загарбники, ймовірно, б'ють із важкої артилерії та РСЗВ.
Пролунали вибухи у Каховському та Олешківському районах.
Також два вибухи було чутно і на території Краматорська Донецької області. Також два вибухи було чутно і на території Краматорська Донецької області. Повітряна тривога на Донеччині була оголошена близько 01:30 та завершилась близько 02:00.
Офіційних коментарів про результати обстрілів, руйнування та жертви, поки немає.
Тим часом гучно було й у російському Бєлгороді. Про "бавовну" там повідомив губернатор міста В’ячеслав Гладков. Чиновник стверджує, що над містом та областю спрацювала ППО.
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